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В Ижевске специалисты провели отбор проб воздуха после разлива серной кислоты

09:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске специалисты провели отбор проб воздуха после разлива серной кислоты
09:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#разлив\n#кислота\n#Роспотребнадзор
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
223
0

Результаты показали, что угроза для здоровья местных жителей отсутствует.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты провели отбор проб воздуха в районе разлива серной кислоты в Ижевске. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 июля на улице Голублева из-за жары серная кислота вылилась из железнодорожной цистерны.

Результаты проб воздуха показали, что концентрация диоксида серы не превышает гигиенических норм. Угрозы для здоровья населению нет.

Качество атмосферного воздуха остается на постоянном контроле Управления.

09:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#разлив\n#кислота\n#Роспотребнадзор