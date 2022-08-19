Из-за трещин в фундаменте в детской консультации Якшур-Бодьинской районной больницы проведут дополнительные работы

Якшур-Бодья. Удмуртия. Капремонт детской консультации Якшур-Бодьинской районной больницы завершат в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В учреждении медпомощь получают почти 5 тыс. детей. Здание построили в 1994 году и сейчас оно изношено примерно на 46%. Провести капремонт детской консультации решил глава Удмуртии Александр Бречалов. На эти цели из бюджета республики выделено более 11,5 млн рублей.

Во время ремонта строители заменят часть кровли, проведут косметический ремонт помещений и отремонтируют входную группу, которая станет удобна для маломобильных групп населения. Капремонт пройдет на площади 1,1 тыс. кв. метров.

Главный врач районной больницы Мария Пьянкова поделилась, что ремонт планировалось закончить в 2022 году, но из-за выявленных во время технического обследования дефектов потребуются дополнительные работы. Специалисты отремонтируют отмостку и трещины в фундаменте и фасаде.

В настоящий момент готовится проектно-сметная документация. Во время капремонта педиатрическая служба больницы временно будет работать во взрослой поликлинике.