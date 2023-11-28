В Сарапуле в 2024 году начнут реконструкцию колокольни святых апостолов Петра и Павла

Сарапул. Удмуртия. В 2024 году в Сарапуле начнут реконструировать колокольню святых апостолов Петра и Павла. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщал глава Сарапула Виктор Шестаков.

Деревянную Покровскую церковь построили в начале XVIII века, но она пострадала при пожаре. Позднее на месте храма возвели каменную колокольню, в нижнем ярусе которой находился храм в честь святых апостолов Петра и Павла. Во время Гражданской войны здание вновь сильно пострадало.

В 2012 году на средства ОАО «Русснефть» пострадавшее здание было частично восстановлено. Сейчас на средства Сарапульской епархии, Фонда имени Павла Башенина и частных инвесторов специалисты обследовали колокольню, а также провели археологические и геодезические работы. Теперь территория храма расчищена от мусора и огорожена забором, а в самой колокольне установили временную кровлю и закрыли оконные проёмы.

Весной 2024 года инициаторы получат разрешение на реконструкцию здания, после там начнутся ремонтные работы. Подрядчик усилит фундамент, кирпичную кладку и возведет второй и третий ярусы колокольни. Также в планах восстановить внутреннюю роспись.