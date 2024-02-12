«Горсвет» в 2024 году установит больше тысячи светильников на улицах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году муниципальное предприятие «Горсвет» за собственные деньги установит в Ижевске более 1200 светильников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

На сегодняшний день каждую ночь в Ижевске включаются 38 195 уличных фонарей. В 2024 году светильники появятся ещё на более 100 участках.

Новые линии освещения протянут вдоль дороги от микрорайона «Выемка» до СНТ «Булычево», в проезде от дороги Ижевск-Сарапул до улицы Аграрной, в проезде Дзержинского и на улицах Выставочной и Дружбы. Помимо этого, фонари установят на территориях школ №№ 23, 78, 85, 92 и лицеев №29 и №30.

Помимо этого, продолжится строительство сетей наружного освещения в микрорайоне «Орловское» и других отдаленных микрорайонах Ижевска.

Дополнительно в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска светильники появятся на улице Кирова, 98, на пешеходной дорожке вдоль дома №60 по улице Автозаводской и на других объектах.