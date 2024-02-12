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«Горсвет» в 2024 году установит больше тысячи светильников на улицах Ижевска

14:50, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
«Горсвет» в 2024 году установит больше тысячи светильников на улицах Ижевска
14:50, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличное освещение\n#планы
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
77
0

Фонари появятся у школ, вдоль проезжих частей и пешеходных дорог.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году муниципальное предприятие «Горсвет» за собственные деньги установит в Ижевске более 1200 светильников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

На сегодняшний день каждую ночь в Ижевске включаются 38 195 уличных фонарей. В 2024 году светильники появятся ещё на более 100 участках. 

Новые линии освещения протянут вдоль дороги от микрорайона «Выемка» до СНТ «Булычево», в проезде от дороги Ижевск-Сарапул до улицы Аграрной, в проезде Дзержинского и на улицах Выставочной и Дружбы. Помимо этого, фонари установят на территориях школ №№ 23, 78, 85, 92 и лицеев №29 и №30. 

Помимо этого, продолжится строительство сетей наружного освещения в микрорайоне «Орловское» и других отдаленных микрорайонах Ижевска.

Дополнительно в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска светильники появятся на улице Кирова, 98, на пешеходной дорожке вдоль дома №60 по улице Автозаводской и на других объектах. 

14:50, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уличное освещение\n#планы