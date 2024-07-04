Прозрачные вагоны намерена создать РЖД

Москва. На железных дорогах России могут появиться «прозрачные» вагоны. Как передает НСН, спроектировать их намерена РЖД, заявил гендиректор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

Панорамные вагоны позволят пассажирам беспрепятственно любоваться пейзажами. Их планируют представить в декабре 2025 года.

Ранее РЖД ввела «листы ожидания» для пассажиров, рассчитывающих купить билеты отказников или в дополнительно введенные вагоны на востребованные направления.