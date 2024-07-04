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Прозрачные вагоны намерена создать РЖД

14:29, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Прозрачные вагоны намерена создать РЖД
14:29, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Россия\n#транспорт\n#планы\n#железная дорога\n#пассажиры\n#РЖД
Фото: pxhere.com
48
0

Едущие в них пассажиры смогут лучше оценить пейзажи, заявили в компании.

Москва. На железных дорогах России могут появиться «прозрачные» вагоны. Как передает НСН, спроектировать их намерена РЖД, заявил гендиректор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

Панорамные вагоны позволят пассажирам беспрепятственно любоваться пейзажами. Их планируют представить в декабре 2025 года.

Ранее РЖД ввела «листы ожидания» для пассажиров, рассчитывающих купить билеты отказников или в дополнительно введенные вагоны на востребованные направления.

14:29, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Россия\n#транспорт\n#планы\n#железная дорога\n#пассажиры\n#РЖД