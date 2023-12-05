В 2024 году в Ижевске построят съезд от Воткинского шоссе к улице Кунгурцева

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу проектирование проезда к новой школе в микрорайоне «Столичный». Об этом в соцсетях сообщил замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Отмечается, что проект проезда между домами №45а к1 и №53, расположенными по улице Воткинское шоссе, разрабатывался совместно с застройщиком. На данном этапе он проходит согласование с сетевыми организациями.

Владимир Гуляев заявил, что микрорайон «Столичный» развивается, поэтому его жителям нужно обеспечить транспортную доступность. Съезд с Воткинского шоссе к улице Кунгурцева планируется построить в 2024 году на деньги из городского бюджета.

Напомним, что в октябре новый корпус Столичного лицея получил разрешение на ввод.