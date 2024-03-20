Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Глазове планируют построить два новых жилых микрорайона

08:30, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове планируют построить два новых жилых микрорайона
08:30, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#планы\n#жилищное строительство\n#дом
Фото: vk.com/konovaloovsn
213
0

Один появится рядом с деревней Штанигурт, второй — между улицами Технической и Кировской.

Глазов. Удмуртия. Два комплексных жилых массива планируется построить в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Для масштабного строительства сейчас разрабатывается пятилетняя программа поддержки индивидуального жилищного строительства. 

В планах между улицами Технической и Кировской создать новый микрорайон «Сыга-2». Его построят преимущественно для многодетных и малообеспеченных семей. На месте уже провели межевание участков, но финансирования и планов строительства инфраструктуры пока нет. 

В 2024 году здесь хотят сформировать уличную сеть протяженностью около 2,5 км. На это направят около 10 млн рублей. Деньги заложены в соглашении правительства Удмуртии с госкорпорацией «Росатом». Сергей Коновалов отметил, что уже подобраны красивые названия улиц — Кленовая, Рябиновая, Кедровая, Тополиная, Ясеневая, Липовая и Ольховая.

Также в рамках программы будет создан ещё один новый комплексный жилой массив. Его планируют возвести на городских землях рядом с деревней Штанигурт. 

По плану, в течение 5 лет в новых микрорайонах утвердят «насыщение» инфраструктуры. Там появится уличное освещение и трубопровод, уже ведутся переговоры по вопросу подведения труб холодной питьевой воды. 

Ещё будет заложено финансирование разработки документов планирования по новому микрорайону вблизи Штанигурта. 

08:30, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#планы\n#жилищное строительство\n#дом