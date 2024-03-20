В Глазове планируют построить два новых жилых микрорайона

Глазов. Удмуртия. Два комплексных жилых массива планируется построить в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Для масштабного строительства сейчас разрабатывается пятилетняя программа поддержки индивидуального жилищного строительства.

В планах между улицами Технической и Кировской создать новый микрорайон «Сыга-2». Его построят преимущественно для многодетных и малообеспеченных семей. На месте уже провели межевание участков, но финансирования и планов строительства инфраструктуры пока нет.

В 2024 году здесь хотят сформировать уличную сеть протяженностью около 2,5 км. На это направят около 10 млн рублей. Деньги заложены в соглашении правительства Удмуртии с госкорпорацией «Росатом». Сергей Коновалов отметил, что уже подобраны красивые названия улиц — Кленовая, Рябиновая, Кедровая, Тополиная, Ясеневая, Липовая и Ольховая.

Также в рамках программы будет создан ещё один новый комплексный жилой массив. Его планируют возвести на городских землях рядом с деревней Штанигурт.

По плану, в течение 5 лет в новых микрорайонах утвердят «насыщение» инфраструктуры. Там появится уличное освещение и трубопровод, уже ведутся переговоры по вопросу подведения труб холодной питьевой воды.

Ещё будет заложено финансирование разработки документов планирования по новому микрорайону вблизи Штанигурта.