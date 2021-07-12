За сутки в Удмуртии скончались 4 пациента с подтверждённым коронавирусом

Всего в республике выявили 138 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирус выявили у 138 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 70 жителей Ижевска, 16 жителей Сюмсинского района, 13 жителей Глазова, 13 жителей Можги, 10 жителей Воткинска, 5 жителей Воткинского района, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Глазовского района, 3 жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Шарканском, Сарапульском районах.

Среди заболевших 18 детей до 14 лет и 23 пожилых человека старше 65 лет.

Скончались 4 пациента. Женщинам было 66, 75, 86 лет, мужчине 79 лет.

По состоянию на 12 июля в республике зарегистрировано 37 262 подтверждённых случая коронавируса. 227 959 человек прошли вакцинацию, из них 158 017 поставили второй компонент.