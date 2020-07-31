В ижевской ГКБ №2 назначили нового главврача

Им стала Наталья Кропочева.

Ижевск. Удмуртия. На должность нового главврача ижевской ГКБ №2 назначили Наталью Кропочеву. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Никита Свирин.

«Наталья Александровна уже несколько лет работает в сфере управления медицинских организаций и имеет опыт антикризисного менеджмента», — отметил Свирин.

Наталья Кропочева имеет диплом по специальности «педиатрия». Кроме того, она имеет образование по направлению экономики и управления.

Отмечается, что исполняющий обязанности главврача больницы Александр Шаклеин вернулся на пост руководителя 1 РКБ.

Напомним, что предыдущего главврача ГКБ №2 Алексея Пичугина уволили в начале июня 2020 года.