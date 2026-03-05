Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии стала доступна возможность получить телемедицинскую консультацию (ТМК) с лечащим врачом через мессенджер MAX. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В режиме ТМК пациент может обратиться к своему участковому терапевту для получения рекомендаций, оценки динамики лечения, закрытия больничного листа, проведения диспансерного наблюдения, продления рецепта на льготное лекарство. Как отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, для пациентов это возможность не тратить время на дорогу в поликлинику и ожидание приёма.

При этом подчёркивается, что первичный приём проводится только в очном формате.

Для онлайн-связи с врачом необходимо запустить чат-бот «Kvrachu18_bot», ввести в него необходимые данные для идентификации. Затем в открывшемся меню выбрать пункт «Онлайн-консультация». После этого нужно будет выбрать специальность врача, свою медорганизацию, специалиста и дату свободного слота для записи.

Консультация проходит по видеосвязи. Кнопка для подключения появится в карточке записи за 15 минут до начала. После нажатия кнопки для подключения к консультации необходимо будет подождать, пока врач создаст с пациентом специальный чат и отправит приглашение на присоединение к видеозвонку.

«Если во время дистанционного приема врач отметит ухудшение показателей здоровья пациента или отсутствие улучшений, то будет назначен очный прием в тот же день. При отсутствии медицинских противопоказаний врач оформит закрытие электронного листка нетрудоспособности в удаленном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если состояние пациента ухудшилось, ему необходимо явиться на очный приём в то время, которое было отведено по записи на ТМК.

Напомним, с января 2026 года в Удмуртии появилась возможность записаться к врачу через мессенджер MAX. Для записи нужно найти в мессенджере бота «Удмуртия. Запись к врачу» (@Kvrachu18_bot).