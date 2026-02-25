Ижевск. Удмуртия. 20 февраля прошёл ровно год с начала работы программы трансплантации почек в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, первую такую операцию провели хирурги 1 РКБ в феврале 2025 года. Всего за год врачи республиканской больницы в Ижевске провели 13 операций по трансплантации почки, причём пять из них — в 2026 году.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, каждая трансплантация — результат работы большой команды из 40 специалистов: от сотрудников диагностической лаборатории до анестезиологов.

Отмечается, что первый пациент — 37-летний мужчина, — которого прооперировали год назад, сейчас чувствуете себя хорошо и ведет обычный образ жизни. О болезни напоминает только необходимость регулярно проходить обследования.

«Программа трансплантации — это, прежде всего, профессионализм наших докторов плюс самое современное оборудование. В планах у врачей 1 РКБ на этот год — операции по трансплантации печени», — добавил глава Удмуртии.