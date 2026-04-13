Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии прокомментировали информацию о снижении зарплаты врачей в больницах республики по итогам марта 2026 года. Ответ «Сусанину» поступил за подписью замминистра Алсу Ишниязовой.

Отметим, ранее несколько врачей государственных больниц Ижевска разместили в соцсетях сообщения о том, что за март зарплата пришла гораздо меньше ожидаемой.

«Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы. Оплата труда медицинских работников государственных медицинских организаций регулируется постановлением Правительства УР от 10 сентября 2019 г. № 410, а также локальными нормативными актами медицинской организации. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики не располагает данными о снижении заработной платы в каком-либо из подведомственных учреждений и в целом по отрасли», — говорится в сообщении.

Замминистра посоветовала работникам отрасли здравоохранения самостоятельно обратиться за разъяснениями по вопросам оплаты труда к сотрудникам по начислению зарплаты и главбуху своей медорганизации.