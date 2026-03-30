Врачи Удмуртии впервые применили новую методику удаления грыжи

13:15, 30 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапул
#Удмуртия
#операция
#врачи
Источник фото: Минздрав Удмуртии
С помощью небольших проколов они удалили грыжу и установили большой сетчатый протез.  

Сарапул. Удмуртия. Врачи Удмуртии впервые применили новую методику удаления послеоперационной грыжи. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

В Сарапульскую городскую больницу поступил мужчина, у которого образовалась большая послеоперационная грыжа. Она доставляла пациенту дискомфорт, но делать операцию снова было страшно.

Хирурги решили не делать больших разрезов, а применить методику eTEP-TAR — расширенную тотальную экстраперитонеальную пластику с сепарацией поперечной мышцы живота. Врачи создали пространство позади прямых мышц живота, ликвидировали грыжу, разделили поперечную мышцу живота, чтобы закрыть дефекты в брюшной стенке, и установили большой сетчатый протез. Всё это получилось сделать через несколько небольших проколов.

Благодаря такой методике уменьшается боль пациента после операции, снижается риск инфицирования ран. Также пациент быстрее восстанавливается, а риск рецидива грыжи ниже.

Напомним, что ранее в Сарапульской городской больнице внедрили современный эндоскопический метод лечения пупочной грыжи и грыжи белой линии живота — методику расширенной тотальной экстраперитонеальной пластики (операция eTEP Rives-Stoppa). 

