Сарапул. Удмуртия. Врачи Удмуртии впервые применили новую методику удаления послеоперационной грыжи. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

В Сарапульскую городскую больницу поступил мужчина, у которого образовалась большая послеоперационная грыжа. Она доставляла пациенту дискомфорт, но делать операцию снова было страшно.

Хирурги решили не делать больших разрезов, а применить методику eTEP-TAR — расширенную тотальную экстраперитонеальную пластику с сепарацией поперечной мышцы живота. Врачи создали пространство позади прямых мышц живота, ликвидировали грыжу, разделили поперечную мышцу живота, чтобы закрыть дефекты в брюшной стенке, и установили большой сетчатый протез. Всё это получилось сделать через несколько небольших проколов.

Благодаря такой методике уменьшается боль пациента после операции, снижается риск инфицирования ран. Также пациент быстрее восстанавливается, а риск рецидива грыжи ниже.

Напомним, что ранее в Сарапульской городской больнице внедрили современный эндоскопический метод лечения пупочной грыжи и грыжи белой линии живота — методику расширенной тотальной экстраперитонеальной пластики (операция eTEP Rives-Stoppa).