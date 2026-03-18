У ижевского ТЦ «Радуга» пройдёт выездная диспансеризация граждан

17:36, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#врачи\n#диспансеризация\n#Ижевск
Источник фото: Минздрава Удмуртии
На месте будет работать мобильная бригада врачей ГКБ №9.

Ижевск. Удмуртия. Выездную диспансеризацию проведут в Ижевске у торгового центра «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Мобильная бригада ГКБ №9 будет работать на территории торгового центра с 19 по 22 марта с 10:00 до 15:00. В рамках выездной диспансеризации пациенты проходят анкетирование, фельдшер или терапевт проводят осмотр, измеряют внутриглазное давление и артериальное давление, определяют сердечно-сосудистый риск, берут кровь на общий анализ и биохимическое исследование, проводят ЭКГ и флюорографию лёгких. Помимо этого, пациенты могут принести с собой кал, чтобы проверить его на скрытую кровь.

При выявленных отклонениях врачи пригласят на дополнительное обследование в ГКБ №9. Самостоятельно узнать результаты диспансеризации можно по номеру 66-03-44. Звонки принимаются в будни с 15:00 до 16:00.

Отметим, что для прохождения выездной диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и полис Удмуртской Республики. 

