Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске помогли беременной пациентке с тяжёлым сепсисом. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

38-летняя женщина поступила в медучреждение в состоянии септического шока. Причиной критического состояния стал гнойный пиелонефрит на фоне камня в мочеточнике. В ходе обследования также выяснилось, что женщина на 16-й неделе беременности.

В приемном покое пациентку экстренно стабилизировали реаниматологи Никита Ульянов и Станислав Меньшиков, а затем заведующая гинекологическим отделением Ольга Долгова провела мероприятия по сохранению беременности.

«После нормализации состояния урологи Гордей Коновалов и Ильдар Гизатуллин выполнили малоинвазивную операцию по дренированию почки, устранив источник сепсиса», — говорится в сообщении.

Угроза для жизни матери и плода миновала, женщину выписали на амбулаторное наблюдение.