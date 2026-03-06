Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Врачи в Ижевске спасли пациентку с тяжёлым сепсисом и сохранили её беременность

15:30, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Врачи в Ижевске спасли пациентку с тяжёлым сепсисом и сохранили её беременность
15:30, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#1 РКБ
Источник фото: пресс-служба БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
68
0

У женщины развился гнойный пиелонефрит на фоне камня в мочеточнике.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске помогли беременной пациентке с тяжёлым сепсисом. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

38-летняя женщина поступила в медучреждение в состоянии септического шока. Причиной критического состояния стал гнойный пиелонефрит на фоне камня в мочеточнике. В ходе обследования также выяснилось, что женщина на 16-й неделе беременности.

В приемном покое пациентку экстренно стабилизировали реаниматологи Никита Ульянов и Станислав Меньшиков, а затем заведующая гинекологическим отделением Ольга Долгова провела мероприятия по сохранению беременности.

«После нормализации состояния урологи Гордей Коновалов и Ильдар Гизатуллин выполнили малоинвазивную операцию по дренированию почки, устранив источник сепсиса», — говорится в сообщении.

Угроза для жизни матери и плода миновала, женщину выписали на амбулаторное наблюдение.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:30, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#1 РКБ