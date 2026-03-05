Ижевск. Удмуртия. Фрагмент трубки, которая используется для установки катетеров, извлекли из вены пациента врачи 1 РКБ в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Инородную находку обнаружили во время исследования. Чтобы достать обломок, врачи зашли через бедренную вену. Через открытый доступ они завели внутрь фрагмента проводник. Главным инструментом стал баллонный катетер.

«Это разновидность «мягкого» катетера с надувным «баллоном» на конце, который используется для расширения узкого отверстия или канала в организме», — пояснили в пресс-службе.

Врачи ввели его спущенным, а затем аккуратно надули внутри трубки. Это помогло зацепить инородное тело и плавно сместить его вниз по сосуду. Как только фрагмент добрался до бедренной вены, хирурги извлекли его под визуальным контролем.

Операция прошла без осложнений. Сейчас пациент чувствует себя стабильно и остается под наблюдением врачей.