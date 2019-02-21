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Поликлиника-долгострой на улице Баранова в Ижевске заработает 22 марта

08:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
08:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
356
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больница\n#поликлиника
356
0

В ГКБ №4 откроют отделение лучевой диагностики, которого ранее не было.

Ижевск. Удмуртия. Новый корпус городской клинической больницы №4 на улице Баранова в Ижевске откроют 22 марта. Как рассказал журналистам главврач учреждения Кирилл Гасников, здание было принято в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Напомним, в новое помещение переедут взрослая поликлиника по улице Машиностроителей, 107 и женская консультация на улице Строителей, 65.

Всего к поликлинике прикреплено 32 тыс. человек. Планируется, что в день больница сможет принимать около 1200 пациентов. По словам главврача, логистика организована таким образом, чтобы в регистратуре не находилось более 2 человек одновременно. Отмечается, что на сегодняшний день уже около 60% амбулаторных карт ведутся в электронном виде. Благодаря цифровизации все документы и снимки будут направляться в другие учреждения через Интернет.

В новом 4-этажном здании находятся два лифта на 6 и 12 человек, а также лифт в отделении женской консультации. Все подразделения больницы, которых насчитывается более 10, в целях навигации, имеют свой цвет. В женскую консультацию, рентген и инфекционное отделение оборудованы отдельные входы.

В больнице также появилось подразделение лучевой диагностики с современным флюорографом и рентгеном, которых ранее не было.

«У нас частично медперсонал сейчас в старой поликлинике есть, все работники перейдут сюда. Частично нанимаем новый персонал, по целевому обучению готовим студентов <…>. Кадровый вопрос для качественного приема решен», - рассказал Кирилл Гасников.

Также одним из новшеств является автоматический тепловой пункт, который обеспечивает теплом и горячей водой всё здание и самостоятельно поддерживает температуру. Воздух, который попадает в помещение, проходит через систему, потому доступа нефильтрованного воздуха нет.

До официального открытия поликлинике осталось пройти лицензирование и оформление документов для ввода в эксплуатацию.

Напомним, ГКБ №4 начали возводить в 2012 году, однако через 4 года строительство приостановили. Вновь к работам приступили в 2017 году, когда из фонда президента России поступили деньги в сумме 274 млн рублей. Также на строительство поликлиники из бюджета Удмуртии был выделен 131 млн рублей.

Открытие городской клинической больницы №4 в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-20.

08:30, 21 февраля, 2019
Анна Торхова
356
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больница\n#поликлиника

 

 

 


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