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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Ижевска взволновал «грибок» на стволах новых ясеней на улице Ленина

10:50, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Ижевска взволновал «грибок» на стволах новых ясеней на улице Ленина
10:50, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Ижевск\n#деревья\n#городская среда
Источник фото: Раушан Хакимов
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0

Эксперт заверила горожан, что деревья не больны.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска рассказали, что за «грибок» появился на ясенях, которые высадили минувшей осенью вдоль улицы Ленина рядом с новым тротуаром. В «Сусанин» обратился обеспокоенный горожанин, спросив, не заболели ли деревья.

Напомним, 18 октября 2024 года в Ижевске посадили 33 дерева-крупномера. Тогда глава города Дмитрий Чистяков сообщил, что был заключён контракт на три года со специалистами-дендрологами, которые будут ухаживать за этими деревьями. Один из экспертов — ландшафтный архитектор Любовь Яковицкая — пояснила «Сусанину», что сейчас происходит с деревьями и что ждёт их в ближайшее время.

«Это лишайник. Это не болезнь. Растения, привезённые из питомника Республики Татарстан, были загущены. Этой весной при уходе за выполненными посадками проведут подкормку растений, они восстановятся! Также за весенне-осенний период будут выполнены необходимые мероприятия по уходу: формовка с уборкой сухих веток, а они будут, так как это норма для всех живых растений. Деревьям будет необходима подкормка и регулярный полив», — сообщила Любовь Яковицкая.

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10:50, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
214
0
#Ижевск\n#деревья\n#городская среда