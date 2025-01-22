На месте бывшего сквера на улице Молодёжной в Ижевске может появиться паб

Ижевск. Удмуртия. На месте бывшего сквера на улице Молодёжной в Ижевске может открыться питейное заведение. Об этом говорится в сообщении, размещённом в соцсетях.

В преддверии прямого эфира главы Ижевска Дмитрия Чистякова, на его странице «ВКонтакте» горожане начали задавать вопросы. Один из них посвящён остросоциальной теме, которая вызвала широкий резонанс в предыдущем году.

Напомним, рядом с домом по улице Молодёжной, 82 был расположен сквер, в котором неожиданно для горожан начали вырубать деревья, устанавливать забор. В итоге здесь появился капитальный одноэтажный объект коммерческой направленности.

В конце 2024 года ижевчане с удивлением отметили, что на новом здании в непосредственной близости от трёх жилых МКД появилась вывеска «Паб».

«Вы известны борьбой с наливайками в жилых районах. Намерены ли вы как-то действовать по этому вопросу?» — задали Дмитрию Чистякову вопрос в комментариях к посту с анонсом эфира.

Ответ поступил от официального аккаунта администрация Ижевска.

«В случае открытия по адресу ул. Молодёжная, 82а торговой точки, осуществляющей реализацию алкогольной продукции, со стороны надзорных органов будет осуществляться тщательный контроль за её деятельностью в рамках антиалкогольного законодательства», — говорится в сообщении.