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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ижевске обновили ещё 9 дворов

17:45, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ижевске обновили ещё 9 дворов
17:45, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дворы\n#благоустройство
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
99
0

У дома №130 на улице Воровского подрядчик уложил асфальт на площади 1 тыс. кв. м.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировали все запланированные на 2024 год дворы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В минувшем сезоне преобразились 9 дворовых территорий по улицам: Воткинское шоссе, 56; Школьная, 58; 8-я Подлесная, 82; Воровского, 130; Молодежная, 60; Гагарина, 14; Выборная, 21; Татьяны Барамзиной, 74 и Новостроительная, 25. 

Во дворах с проезжей частью рабочие уложили новый асфальт, отремонтировали тротуары и входные группы. У дома №14 по улице Гагарина по пожеланию местных жителей подрядчик обустроил пожарный проезд к дому, а на сэкономленные средства сделал парковку. Отмечается, что самым большим объектом стал двор на улице Воровского, 130. Здесь рабочие заасфальтировали более 1 тыс. кв. м территории. 

Всего с 2018 года в Ижевске по нацпроекту благоустроили 221 двор. 

17:45, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дворы\n#благоустройство