Глава Удмуртии рассказал, почему затянулся ремонт ливневой канализации на улице Кирова в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, почему затянулся проект реконструкции ливневой канализации на улице Кирова в районе перекрёстков с улицами Максима Горького и Карла Маркса. Сделал это руководитель региона, отвечая на вопросы во время прямого эфира 17 сентября.

«Ливнёвка на Кирова — масштабный и очень сложный проект. Десятилетиями такие объёмы не делали. Проект сложный, уложить 1 200 метров на глубине 6-8 метров оказалось непростой задачей. Не буду подробно рассказывать, почему так получилось», — ответил Бречалов.

Он напомнил, что первый этап масштабных работ у «Дворца пионеров» уже сделан. Второй этап с улицы Максима Горького — готовность 35%. Самый «болезненный» этап — от Главпочтамта до Музея искусств.

«Здесь есть ошибки и недоработки подрядчкиа и по технологии, и по количеству механизмов, техники и людей. Такая совокупность ошибок, которая ввела этот сложный проект уже в осень. Прогнозная дата ввода объекта — 2 октября», — отметил глава Удмуртии.

Он поведал, что на объекте уже работает три подрядчика.