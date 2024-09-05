В Ижевске подготовят план развития дорожной инфраструктуры Ленинского района 

Ижевск. Удмуртия. Теме развития дорожной инфраструктуры в Ленинском районе Ижевска было посвящено отдельное совещания при главе Удмуртии Александре Бречалове. На встрече обсудили вопросы ремонта имеющихся дорог и строительства новых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республике.

31 августа рабочая группа в составе зампреда правительства Удмуртии Игоря Асабина, главы Ижевска Дмитрия Чистякова, руководителя Миндортранса республики Алексея Горбачева и представителей общественности провели осмотр дорог и тротуаров в Ленинском районе.

«По результатам осмотра стало очевидно, что на ряде участков необходим срочный ремонт. Для некоторых дорог потребуется более глубокое исследование и разработка проектно-сметной документации», — отметил Игорь Асабин.

Приоритетными объектами на 2025-2027 годы являются улицы Фурманова, Нагорная, Депутатская, Кирпичная, 15-я, Заречное шоссе, Крылова, Оружейника Драгунова и т. д. Рабочая группа до ноября подготовит план ремонт дорог в Ленинском районе и разработки проектно-сметной документации. В первую очередь возьмутся за объекты ремонта 2025 года.

«Мы сейчас с вами говорим о бюджете на Ижевск 1,2 млрд рублей, сюда не входят работы в рамках комплексного благоустройства улицы Удмуртской. Эти деньги мы выделяем городу на следующий год дополнительно. Средства на все пять районов – крайне важно их грамотно и эффективно перераспределить, чтобы не было такого, что мы отремонтировали дороги только в Ленинском или только в Октябрьском районе. Поэтому для качественного планирования важно, чтобы план был двух-трехлетний, отталкиваясь от критичности объектов. К ноябрю представьте мне итоговый план дорог, которые мы будем ремонтировать в 2025, 2026 и 2027 годах», — заключил Александр Бречалов.