Изменение вводится на один месяц с 22 июня по 23 июля.
Ижевск. Удмуртия. На квартальном участке улицы Красногеройской от ул. Удмуртской до ул. Ломоносова временно запустят двустороннее движение. По этому поводу вышло постановление столичных властей.
Изменение вводится на один месяц с 22 июня по 23 июля. На это время около УдГУ будут установлены новые дорожные знаки и зачехлены временно недействующие: «Въезд запрещѐн», «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением»
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