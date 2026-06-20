Ижевск. Удмуртия. На квартальном участке улицы Красногеройской от ул. Удмуртской до ул. Ломоносова временно запустят двустороннее движение. По этому поводу вышло постановление столичных властей.

Изменение вводится на один месяц с 22 июня по 23 июля. На это время около УдГУ будут установлены новые дорожные знаки и зачехлены временно недействующие: «Въезд запрещѐн», «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением»