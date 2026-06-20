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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на участке улицы Красногеройской временно запустят двустороннее движение

15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске на участке улицы Красногеройской временно запустят двустороннее движение
15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
27
0
#дороги\n#движение транспорта\n#дорожное движение
Источник фото: ИА "Сусанин"
27
0

Изменение вводится на один месяц с 22 июня по 23 июля.

Ижевск. Удмуртия. На квартальном участке улицы Красногеройской от ул. Удмуртской до ул. Ломоносова временно запустят двустороннее движение. По этому поводу вышло постановление столичных властей. 

Изменение вводится на один месяц с 22 июня по 23 июля. На это время около УдГУ будут установлены новые дорожные знаки и зачехлены временно недействующие: «Въезд запрещѐн», «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением»

 

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15:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
27
0
#дороги\n#движение транспорта\n#дорожное движение