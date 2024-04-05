Общественное обсуждение акта экспертизы по сохранности «Ижевского могильника» отменили

Ижевск. Удмуртия. Общественное обсуждение акта госэкспертизы о сохранности «Ижевского могильника» при потенциальном строительстве нового жилого квартала отменили. Об этом «Сусанину» сообщила руководитель Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина.

«Обсуждение акта экспертизы отменили в связи с необходимостью его доработки», — отметила Ирина Дмитриевна.

Напомним, акт государственной историко-культурной экспертизы обосновывал меры по обеспечению сохранности ОКН «Ижевский могильник, III-V вв. н.э.» к проектной документации по объекту «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19».

Новый жилой квартал может появиться недалеко от устья реки Подборенки. Проект строительства предполагает облагораживание запущенной территории, очистку русла реки и строительство шести многоквартирных домов первой очереди.

Судя по документации, застройщиков является ООО «Специализированный застройщик "Бриз"». По данным Seldon Basis, совладельцем её является предприниматель Виктор Русских, руководитель АО «Удмуртторф». Он также является совладельцем спецзастройщика «Тверская, 51». Компания строит жилой квартал на Воткинском шоссе и уже сдала ЖК на улице Тверской.