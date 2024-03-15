В Ижевске готовится к открытию музей Александра Суворова

Ижевск. Удмуртия. Открытие музея Александра Суворова в Ижевске запланировано на 6 мая. Сейчас в новом здании на улице Свердлова готовится экспозиция. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртской и Ижевской епархии.

Дом построен в стиле ижевской застройки конца XIX-начала XX века, он стал собирательным образом жилища мастерового-кафтанщика.

«Здесь есть элементы наличников, кокошников, устройство мезонина, планировочное решение (низ кирпичный, верх деревянный). Применена методика обшивочной доски для деревянных домов Ижевска того времени. Мысль по созданию улочки, напоминающей старый деревянный Ижевск, обсуждалась с митрополитом Викторином, который с удовольствием поддержал предложенную мною идею», — рассказал древлехранитель Ижевской епархии Дмитрий Шабалин

Музей планируют освятить и открыть 6 мая 2024 года.