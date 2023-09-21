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Пенсионеры Ижевска 21 сентября смогут бесплатно посетить выставку мотоциклов

09:40, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пенсионеры Ижевска 21 сентября смогут бесплатно посетить выставку мотоциклов
09:40, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
573
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#выставка\n#пожилые
Фото: пресс-служба Национального музея Удмуртии
573
0

Для гостей экспозиции проведут экскурсию.

Ижевск. Удмуртия. В Национальном музее Удмуртии для пенсионеров проведут бесплатную экскурсию по выставке «Ижевские мотоциклы» (6+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

Экскурсия «Можаров: конструктор, основатель, энтузиаст» будет посвящена 135-летию основателя ижевского мотоциклостроения Петра Можарова и 90-летию серийного производства мотоциклов «ИЖ».

Мероприятие состоится 21 сентября в 16.00. Отмечается, что сотрудники музея решили провести бесплатную экскурсию в Неделю популяризации здорового старения.

Вход на выставку осуществляется со двора музея. 

09:40, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
573
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#музей\n#выставка\n#пожилые