Пенсионеры Ижевска 21 сентября смогут бесплатно посетить выставку мотоциклов

Для гостей экспозиции проведут экскурсию.
Ижевск. Удмуртия. В Национальном музее Удмуртии для пенсионеров проведут бесплатную экскурсию по выставке «Ижевские мотоциклы» (6+). Об этом сообщает пресс-служба музея.
Экскурсия «Можаров: конструктор, основатель, энтузиаст» будет посвящена 135-летию основателя ижевского мотоциклостроения Петра Можарова и 90-летию серийного производства мотоциклов «ИЖ».
Мероприятие состоится 21 сентября в 16.00. Отмечается, что сотрудники музея решили провести бесплатную экскурсию в Неделю популяризации здорового старения.
Вход на выставку осуществляется со двора музея.