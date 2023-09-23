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В Дебёсском районе открыли чайную беседку в китайском стиле

12:27, 23 сентября, 2023
В Дебёсском районе открыли чайную беседку в китайском стиле
12:27, 23 сентября, 2023
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#Дебесы\n#музей\n#Сибирский тракт
Фото: Музей истории Сибирского тракта
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Новый арт-объект появился на территории Сибирского тракта.

Дебёсы. Удмуртия. 20 сентября на общественной музейной территории Сибирского тракта  в Дебёсском районе открыли новый арт-объект. Там появилась чайная беседка в китайском стиле, о чем сообщила в соцсетях администрация муниципального образования.

Стилизованная деревянная беседка построена благодаря меценату Василию Малых и мастерам местного Дома ремёсел. 

Раньше Сибирский тракт простирался по огромной территории России, когда-то дорога соединила Европу и Азию. По тракту отправлялись торговые обозы, в том числе из Китая. Поэтому китайская чайная беседка на этом пути вполне соответствует месту, считают организаторы. 

 

12:27, 23 сентября, 2023
23
0
#Дебесы\n#музей\n#Сибирский тракт