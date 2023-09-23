В Дебёсском районе открыли чайную беседку в китайском стиле

Дебёсы. Удмуртия. 20 сентября на общественной музейной территории Сибирского тракта в Дебёсском районе открыли новый арт-объект. Там появилась чайная беседка в китайском стиле, о чем сообщила в соцсетях администрация муниципального образования.

Стилизованная деревянная беседка построена благодаря меценату Василию Малых и мастерам местного Дома ремёсел.

Раньше Сибирский тракт простирался по огромной территории России, когда-то дорога соединила Европу и Азию. По тракту отправлялись торговые обозы, в том числе из Китая. Поэтому китайская чайная беседка на этом пути вполне соответствует месту, считают организаторы.