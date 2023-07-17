В Удмуртии появился виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута

Глазов. Удмуртия. В Глазовском государственном педагогическом институте создали виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Теперь каждый желающий из любой точки страны может посмотреть на музейную экспозицию студенческого поискового отряда «Новый Феникс».

Виртуальная экскурсия выполнена в режиме кругового обзора на 360 градусов. Во время исследования сферической панорамы посетители познакомятся с музейными стендами и историческими артефактами времен Великой Отечественной войны. Эти выставочные образцы были найдены поисковиками ГГПИ во время раскопок на местах боевых действий. Посетители онлайн-тура смогут рассмотреть их 3D модели со всех ракурсов.

В настоящий момент тур работает в тестовом режиме. Желающие могут оставить отзыв о нём в комментариях группы СПО «Новый Феникс» или центра «Универсум» в соцсети «ВКонтакте».