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В Удмуртии появился виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута

12:40, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии появился виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны Глазовского пединститута
12:40, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
278
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#музей\n#история\n#виртуальные экскурсии
Фото: скриншот виртуального музея
278
0

Разработчики запустили тур в тестовом режиме и ждут обратной связи от посетителей.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском государственном педагогическом институте создали виртуальный тур по музею Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Теперь каждый желающий из любой точки страны может посмотреть на музейную экспозицию студенческого поискового отряда «Новый Феникс». 

Виртуальная экскурсия выполнена в режиме кругового обзора на 360 градусов. Во время исследования сферической панорамы посетители познакомятся с музейными стендами и историческими артефактами времен Великой Отечественной войны. Эти выставочные образцы были найдены поисковиками ГГПИ во время раскопок на местах боевых действий. Посетители онлайн-тура смогут рассмотреть их 3D модели со всех ракурсов.

В настоящий момент тур работает в тестовом режиме. Желающие могут оставить отзыв о нём в комментариях группы СПО «Новый Феникс» или центра «Универсум» в соцсети «ВКонтакте».

12:40, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
278
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#музей\n#история\n#виртуальные экскурсии