Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

К 2025 году в Благовещенском соборе Воткинска появится музей

08:30, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
К 2025 году в Благовещенском соборе Воткинска появится музей
08:30, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
718
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#Благовещенский собор\n#выставка\n#история
Фото: музей-усадьба Петра Чайковского
718
0

Его создадут на основе открывшейся выставки.

Воткинск. Удмуртия. В Благовещенском соборе Воткинска в 2025 году откроют музей по истории храма. Об этом сообщает музей-усадьба Петра Чайковского. 

Музей создадут на основе выставки «Собор. Возрождение» (0+), которая заработала в храме 7 января. Посетители уже сейчас могут узнать основные этапы истории собора Благовещения пресвятой Богородицы. 

Отмечается, что за первый день работы выставку посетили несколько сотен человек. Среди них были и туристы из других регионов России. 

«История о чудесном исцелении Николая тронула до слез. Цитаты отца и сына Чайковских о церкви, певчих, о Боге я услышала впервые. Я не знала о том, что Петр Ильич был глубоко верующим человеком и для меня это очень ценное открытие. Содержательный рассказ, огромная работа проделана. Благодарю создателей и буду ждать открытия музея Благовещенского собора», — заявила одна из посетительниц. 

Напомним, что 6 января в отреставрированном храме прошла первая служба. 

08:30, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
718
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#Благовещенский собор\n#выставка\n#история