К 2025 году в Благовещенском соборе Воткинска появится музей

Воткинск. Удмуртия. В Благовещенском соборе Воткинска в 2025 году откроют музей по истории храма. Об этом сообщает музей-усадьба Петра Чайковского.

Музей создадут на основе выставки «Собор. Возрождение» (0+), которая заработала в храме 7 января. Посетители уже сейчас могут узнать основные этапы истории собора Благовещения пресвятой Богородицы.

Отмечается, что за первый день работы выставку посетили несколько сотен человек. Среди них были и туристы из других регионов России.

«История о чудесном исцелении Николая тронула до слез. Цитаты отца и сына Чайковских о церкви, певчих, о Боге я услышала впервые. Я не знала о том, что Петр Ильич был глубоко верующим человеком и для меня это очень ценное открытие. Содержательный рассказ, огромная работа проделана. Благодарю создателей и буду ждать открытия музея Благовещенского собора», — заявила одна из посетительниц.

Напомним, что 6 января в отреставрированном храме прошла первая служба.