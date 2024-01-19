В Дебёсах два жилых дома и музей остались без электричества из-за ветра

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах два дома лишились электричества из-за порыва ветра. Об этом сообщил глава Дебёсского района Андрей Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Без электричества остались два жилых дома по адресу улица Советская, 18 и 25. Также электричества лишились музей истории Сибирского тракта и два магазина.

Устранять аварию поехала аварийная бригада из Глазова, находящегося более чем в 120 километрах.

Напомним, ранее ветер стал причиной падения ёлки в Воткинске и тента в Каракулино.