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В Дебёсах два жилых дома и музей остались без электричества из-за ветра

21:05, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Дебёсах два жилых дома и музей остались без электричества из-за ветра
21:05, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#авария\n#электричество\n#музей\n#Удмуртия
Фото: arzik2
63
0

Аварийная бригада выехала из Глазова.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах два дома лишились электричества из-за порыва ветра. Об этом сообщил глава Дебёсского района Андрей Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Без электричества остались два жилых дома по адресу улица Советская, 18 и 25. Также электричества лишились музей истории Сибирского тракта и два магазина.

Устранять аварию поехала аварийная бригада из Глазова, находящегося более чем в 120 километрах.

Напомним, ранее ветер стал причиной падения ёлки в Воткинске и тента в Каракулино.

21:05, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#авария\n#электричество\n#музей\n#Удмуртия