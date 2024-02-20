Передвижная выставка «Легендарный Калашников» открылась в Ярославле

Ярославль. Ярославская область. В Ярославле открылась передвижная выставка «Легендарный Калашников» (16+) музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев в соцсетях.

Посетители смогут воочию увидеть более 70 экспонатов выставки, главными из которых стали образцы оружия системы Калашникова.

Помимо автоматов и ручных пулёметов Михаила Тимофеевича, жители Ярославля смогут посмотреть на гражданское оружие, созданное на базе АК, например, самозарядные охотничьи карабины «Сайга».

В дополнение к оружию на выставке представлены личные вещи Михаила Тимофеевича Калашникова — его награды и сувениры.

«Выставка уже вызвала живой интерес разных категорий посетителей — от школьников до пенсионеров. Директор Музея истории города Ярославля А. В. Нечаев сердечно поблагодарил коллег из Ижевска и выразил готовность продолжить сотрудничество в следующем году», — поделился Владимир Соловьев.