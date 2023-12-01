В Воткинске создадут детскую мультисенсорную выставку-погружение в музыку балета «Щелкунчик»

Воткинск. Удмуртия. Детская мультисенсорная выставка появится в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии Visit Udmurtia.

В текущем году музей выиграл в конкурсе «Музей.4» благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей без границ». Благодаря этому на территории музейного комплекса создадут мультисенсорную выставку по балету Петра Чайковского «Щелкунчик».

Выставка будет состоять из путешествий, игр, квеста и иммерсивного театра, чтобы задействовать все органы чувств. Таким образом ребята от трех лет смогут более подробно воспринять произведение.

Организаторы уже проработали концепцию выставки, а также музыкальный и литературный сценарии. Здание, в котором появится экспозиция, начали ремонтировать и перепланировать. Вскоре художник-сценограф из Санкт-Петербурга создаст художественный проект выставки.