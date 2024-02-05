На территории Сарапульской кондитерской фабрики откроется музей истории шоколада

Сарапул. Удмуртия. На территории Сарапульской кондитерской фабрики весной откроется музей истории шоколада. Об этом сообщил член постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Алексей Малюк на своей странице «ВКонтакте».

«С предложением открыть такой музей ко мне обратился Андрей Калабин. Музей истории шоколада в Ижевске — его детище. Скоро он будет работать в Сарапуле. Экспозиция и экскурсионная программа в новом музее будут еще масштабнее, насыщеннее и интереснее», — высказался Алексей Малюк.

Помимо раздела, посвящённого истории Сарапульской кондитерской фабрики, гости смогут увидеть, как производят конфеты, сарапульский зефир и другие сладости.

Также Алексей Малюк отметил, что при музее откроют кулинарную студию, где все желающие смогут протестировать профессию кондитера.