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В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске появился портрет композитора в полный рост

11:50, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске появился портрет композитора в полный рост
11:50, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
58
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#картина\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: vk.com/solovev_vm
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Художник писал картину под произведения музыканта.

Воткинск. Удмуртия. Музею-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске передали картину с портретом композитора. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Художник Евгений Скобелев написал эту картину в 2014 году к юбилею Петра Чайковского. Он изобразил задумчивого знаменитого композитора в полный рост на фоне грозового неба. Таким образом живописец передал душевные терзания и поиски пути музыканта в сложный период его жизни. 

Вдова художника Валерия Альбина рассказала, что Евгений Скобелев писал портрет 7 лет. Во время работы он слушал произведения композитора и отмечал, что «….в этой музыке есть мелодия». 

После завершения работы в 2015 году картина участвовала в разных выставках. А теперь экспонат пополнил коллекцию фондов музея-усадьбы Петра Чайковского. 

11:50, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
58
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#картина\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский