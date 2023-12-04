В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске появился портрет композитора в полный рост

Воткинск. Удмуртия. Музею-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске передали картину с портретом композитора. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Художник Евгений Скобелев написал эту картину в 2014 году к юбилею Петра Чайковского. Он изобразил задумчивого знаменитого композитора в полный рост на фоне грозового неба. Таким образом живописец передал душевные терзания и поиски пути музыканта в сложный период его жизни.

Вдова художника Валерия Альбина рассказала, что Евгений Скобелев писал портрет 7 лет. Во время работы он слушал произведения композитора и отмечал, что «….в этой музыке есть мелодия».

После завершения работы в 2015 году картина участвовала в разных выставках. А теперь экспонат пополнил коллекцию фондов музея-усадьбы Петра Чайковского.