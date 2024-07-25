В Минтруде определились с праздничными днями на 2025 год

Москва. Россиян проинформировали о том, когда можно будет отдохнуть в 2025 году. Проект календаря рабочих и праздничных дней опубликовало в своем Telegram-канале федеральное министерство труда.

Самым долгим свободным периодом станут по традиции новогодние каникулы. На службу большинству граждан не нужно будет выходить целых 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. По случаю Дня весны и труда, а также Дня Победы можно будет отдохнуть дважды по 4 дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Еще 4 выходных подарит День России – с 12 по 15 июня. На 3 суток можно будет забыть про будильник и офис в связи с Днем народного единства – выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

А после этого праздника останется лишь дождаться очередных новогодних каникул: в 2025 году они стартуют 31 декабря и продлятся до 8 января 2026 года.