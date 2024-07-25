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В Минтруде определились с праздничными днями на 2025 год

14:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Минтруде определились с праздничными днями на 2025 год
14:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Минтруд России\n#праздники\n#каникулы\n#работа\n#отдых\n#календарь\n#график работы
Фото: t.me/mintrudrf
167
0

Ближайшие Новый год и Рождество россияне будут праздновать 11 суток.

Москва. Россиян проинформировали о том, когда можно будет отдохнуть в 2025 году. Проект календаря рабочих и праздничных дней опубликовало в своем Telegram-канале федеральное министерство труда.

Самым долгим свободным периодом станут по традиции новогодние каникулы. На службу большинству граждан не нужно будет выходить целых 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. По случаю Дня весны и труда, а также Дня Победы можно будет отдохнуть дважды по 4 дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. 

Еще 4 выходных подарит День России – с 12 по 15 июня. На 3 суток можно будет забыть про будильник и офис в связи с Днем народного единства – выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

А после этого праздника останется лишь дождаться очередных новогодних каникул: в 2025 году они стартуют 31 декабря и продлятся до 8 января 2026 года.

14:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Минтруд России\n#праздники\n#каникулы\n#работа\n#отдых\n#календарь\n#график работы