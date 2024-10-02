Отопление включили уже в 32 жилых домах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отопление включили в 32 жилых домах. Об этом сообщил заместитель главы города по ЖКХ и строительству Максим Шадрин.

Напомним, отопительный сезон стартовал в столице Удмуртии 25 сентября. Котельные и центральные тепловые пункты запускаются в соответствии с графиком. Отопление уже получили 195 детских сада, 37 школ, 69 медицинских учреждений.

В многоквартирных домах тепло запускают по заявкам управляющих компаний при наличии технической возможности. Решение о включении тепла принимают собственники помещений в МКД. Оно передаётся в управляющую компанию через старшего по дому.

Все многоквартирные дома должны подключить к системе при наступлении погодного норматива для начала отопительного периода – ниже 8 градусов среднесуточной температуры в течение 5 дней подряд.