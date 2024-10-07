Более половины жилых домов Ижевска включили отопление

Ижевск. Удмуртия. Замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин рассказал о ходе старта отопительного сезона. Сделал это чиновник в ходе аппаратного совещания при главе города в понедельник, 7 октября.

Он напомнил, что в столице Удмуртии на отопление и горячее водоснабжение направлены 55 котельных и 160 ЦТП. На сегодняшний день все объекты теплоснабжения города готовы к работе в отопительный период.

Теплом в Ижевске обеспечены 69 лечебных учреждений, что составляет 100%; 221 дошкольное учреждение, что составляет 99,5%; 146 учебных учреждений, что составляет 73,7%.

«Все школы запущены, кроме одной — школы №64, которая запускается по заявке сегодня, 7 октября», — подчеркнул Максим Шадрин.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков отметил, что «работа проведена классная», но нужно научиться проявлять эмпатию по отношению к жителям. Если они хотят включить отопление в своём МКД до наступления нормативных температур воздуха, то нельзя затягивать этот процесс.

Сейчас в Ижевске отопление включили 55,7% городских многоквартирных домов.