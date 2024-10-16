​Теплосети в Ижевске проверят безопасным зелёным красителем

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 17 октября, теплосети Ижевска проверят с помощью добавления в воду органического красителя «Уранина-А» (флуоресцеина). Как сообщает городская администрация, он придаёт воде зелёный цвет, что позволяет обнаружить неплотности, утечки и незаконные врезки в систему теплоснабжения. Краситель имеет необходимую сертификацию, безопасен для человека и окружающей среды.

Энергетики введут «Уранин-А» в сети от Ижевской ТЭЦ-2, которая подаёт тепло в Устиновский район и частично в Индустриальный, Октябрьский и Первомайский районы города. Далее специалисты «Т Плюс» тщательно обследуют систему теплоснабжения для выявления возможных нарушений.

Отметим, что краситель вводится только в теплоноситель, используемый на нужды отопления. Поэтому появление окрашенной воды в кранах горячего водоснабжения будет свидетельствовать о технических неисправностях оборудования центрального или индивидуального теплового пункта, о перетоках во внутридомовых коммуникациях.

При обнаружении зелёной воды жителям нужно сообщить в свою обслуживающую организацию или по телефону городской диспетчерской службы 072, с мобильного — 998-072.

Также можно направить информацию в диспетчерскую службу «Т Плюс» по телефонам 903-543, 903-545 или в тепловую справочную службу в Ижевске 32-56-02. По всем сигналам специалисты «Т Плюс» проведут необходимые проверки и ремонтные работы.