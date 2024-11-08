В Ижевске 9 ноября в подключенных к ТЭЦ-2 домах могут возникнуть перебои с теплоснабжением

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в домах, которые подключены к ТЭЦ-2, может временно измениться режим теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

9 ноября Ижевская ТЭЦ-2 проведёт плановые испытания нового оборудования. Из-за них с 09:00 до 18:00 параметры подачи теплоносителя в локальных микрорайонах могут незначительно снизиться.

Если во время испытаний в квартирах у горожан не будет тепла или его будет недостаточно, то им рекомендуют обратиться в свои управляющие компании или ТСЖ.

После окончания работ теплоснабжение полностью восстановится.