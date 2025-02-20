Ижевск. Удмуртия. Часть домов в микрорайоне Соцгород в Ижевске временно остались без отопления. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

В четверг, 20 февраля, энергетики выполнят неотложный ремонт теплосети в районе проезда Орджоникидзе. Это необходимо для обеспечения работы системы теплоснабжения.

На время ремонта будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в части домов и учреждений по улице Орджоникидзе, проезду Прасовскому, Карлутской набережной, Ключевому посёлку. Плановый срок возобновления штатного режима подачи тепла и горячей воды жителям – до 00:00 в ночь на 21 февраля. Отмечается, что бригады «Т Плюс» приложат все усилия для максимально оперативного завершения работ.

Также из-за работ будет временно закрыто движение по проезду Орджоникидзе на участке между Карлутской набережной и улицей Орджоникидзе.