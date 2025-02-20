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В Ижевске часть домов в Соцгороде осталась без отопления и горячей воды

12:25, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске часть домов в Соцгороде осталась без отопления и горячей воды
12:25, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#горячая вода\n#отопление
Источник фото: 2 ГИС
11
0

Энергетикам необходимо провести неотложный ремонт в районе проезда Орджоникидзе. 

Ижевск. Удмуртия. Часть домов в микрорайоне Соцгород в Ижевске временно остались без отопления. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

В четверг, 20 февраля, энергетики выполнят неотложный ремонт теплосети в районе проезда Орджоникидзе. Это необходимо для обеспечения работы системы теплоснабжения. 

На время ремонта будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в части домов и учреждений по улице Орджоникидзе, проезду Прасовскому, Карлутской набережной, Ключевому посёлку. Плановый срок возобновления штатного режима подачи тепла и горячей воды жителям – до 00:00 в ночь на 21 февраля. Отмечается, что бригады «Т Плюс» приложат все усилия для максимально оперативного завершения работ.

Также из-за работ будет временно закрыто движение по проезду Орджоникидзе на участке между Карлутской набережной и улицей Орджоникидзе.

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12:25, 20 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#горячая вода\n#отопление