Два детских сада в Глазове оказались не готовы к отопительному сезону

Глазов. Удмуртия. Один из детских садов в Глазове остался без отопления. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

В саду №53 обнаружили повреждение трубопровода. 24 сентября специалисты должны определить точные сроки ремонта. После этого педагоги и родители обсудят, как организовать работу детсада на это время.

Также проблема с отоплением возникла в детском саду №36, но здесь специалисты уже провели ремонт.

Напомним, что отопительный сезон стартовал 20 сентября. В жилых домах отопление появится 24 сентября.

«Городские аварийные службы, коммунальные сети, резервные источники питания Глазова к отопительному сезону готовы», — рассказал Сергей Коновалов.