Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Два детских сада в Глазове оказались не готовы к отопительному сезону

08:30, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Два детских сада в Глазове оказались не готовы к отопительному сезону
08:30, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
119
0
#детский сад\n#отопление\n#ремонтные работы
Фото: Сергей Коновалов
119
0

24 сентября специалисты определят точные сроки ремонта.

Глазов. Удмуртия. Один из детских садов в Глазове остался без отопления. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов.

В саду №53 обнаружили повреждение трубопровода. 24 сентября специалисты должны определить точные сроки ремонта. После этого педагоги и родители обсудят, как организовать работу детсада на это время.

Также проблема с отоплением возникла в детском саду №36, но здесь специалисты уже провели ремонт.

Напомним, что отопительный сезон стартовал 20 сентября. В жилых домах отопление появится 24 сентября.

«Городские аварийные службы, коммунальные сети, резервные источники питания Глазова к отопительному сезону готовы», — рассказал Сергей Коновалов.

08:30, 24 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
119
0
#детский сад\n#отопление\n#ремонтные работы