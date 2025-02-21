Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с лета 2024 года в доме 45 по улице 50 лет ВЛКСМ нет газа и горячей воды. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии в своей группе «ВКонтакте».

Без привычных бытовых удобств оказались 49 квартир, в которых проживают, в том числе, 33 ребенка и семь инвалидов.

Газ отключили летом 2024 года по причине отсутствия тяги в вентиляции. Из-за технологической ошибки у многих жильцов либо отсутствует тяга, либо имеется обратная тяга.

«Все дело в том, что в 2020 году перед ремонтом крыши предыдущая УК дома – «СпДУ», не отремонтировала до конца вентканалы», – говорится в сообщении.

Жильцы справляются как могут: моются у родственников и друзей, пользуются электроприборами.

Сейчас жители вместе с УК ищут источники финансирования для ремонта вентканалов. Готовится обращение в суд для взыскания денежных средств с «СпДУ».

«Народный фронт, после организованной им встречи, отправит обращения в Жилинспекцию и будет держать ситуацию на контроле», – обещают общественники.