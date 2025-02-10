Можга. Удмуртия. Можгинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства администрацией города. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

Установлено, что администрация Можги получила субсидии на подготовку к текущему отопительному сезону, но не смогла провести все работы в срок.

«Кроме того, не было приобретено оборудование и материалы для капитального ремонта семи котельных, принадлежащих муниципалитету, что повлекло невозможность проведение такого ремонта», – говорится в сообщении.

Средства, выделенные на подготовку к отопительному сезону, не были освоены. За это прокурор возбудил в отношении главы Можги дело об административном правонарушении по статье 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»).

По постановлению прокуратуры главе было вынесено административное предупреждение.

Напомним, Можга стала единственным муниципалитетом в Удмуртии, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 года.