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Свыше 80% жилых домов Ижевска получили отопление

11:40, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Свыше 80% жилых домов Ижевска получили отопление
11:40, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
15
0
#Ижевск\n#отопление
Фото: ИА «Сусанин»
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0

К 11 октября планируют подключить все оставшиеся МКД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отопление дали в 85% жилых домов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

В работу запустили все котельные, центральные тепловые пункты и теплоэлектроцентрали. Свыше 2,6 тыс. МКД получили отопление — это 85% от всего жилфонда Ижевска. К 11 октября планируется подключить все жилые дома в городе.

«Все возникшие локальные порывы, завоздушивания внутренней системы отопления оперативно устраняются силами ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний», — поделился Дмитрий Чистяков. Также он отметил, что по вопросам подключения отопления жильцам необходимо обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

11:40, 09 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
15
0
#Ижевск\n#отопление