Свыше 80% жилых домов Ижевска получили отопление

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отопление дали в 85% жилых домов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

В работу запустили все котельные, центральные тепловые пункты и теплоэлектроцентрали. Свыше 2,6 тыс. МКД получили отопление — это 85% от всего жилфонда Ижевска. К 11 октября планируется подключить все жилые дома в городе.

«Все возникшие локальные порывы, завоздушивания внутренней системы отопления оперативно устраняются силами ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний», — поделился Дмитрий Чистяков. Также он отметил, что по вопросам подключения отопления жильцам необходимо обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.