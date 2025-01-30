Также теплоснабжение отключили в больнице, краеведческом музее и в храме.
Игра. Удмуртия. В ряде зданий в Игре отключили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.
Около дворца культуры и спорта «Нефтяник» в Игре произошёл порыв.
В результате с 10:00 до 15:00 тепло не будет поступать в детские сады «Аленушка», «Теремок», «Светлячок», «Колосок» и «Одуванчик», в Игринскую больницу, в здание администрации района, Игринский краеведческий музей, типографию и в храм Иоанна Богослова. Также теплоснабжение отключили по улицам Труда, Колхозной, Советской, Милиционной и в микрорайоне Восточный.