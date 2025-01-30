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Пять детских садов Игры остались без тепла из-за порыва

11:20, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пять детских садов Игры остались без тепла из-за порыва
11:20, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Игра\n#Удмуртия\n#отопление\n#порыв
Источник фото: ИА «Сусанин»
83
0

Также теплоснабжение отключили в больнице, краеведческом музее и в храме.

Игра. Удмуртия. В ряде зданий в Игре отключили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района. 

Около дворца культуры и спорта «Нефтяник» в Игре произошёл порыв.  

В результате с 10:00 до 15:00 тепло не будет поступать в детские сады «Аленушка», «Теремок», «Светлячок», «Колосок» и «Одуванчик», в Игринскую больницу, в здание администрации района, Игринский краеведческий музей, типографию и в храм Иоанна Богослова. Также теплоснабжение отключили по улицам Труда, Колхозной, Советской, Милиционной и в микрорайоне Восточный.  

11:20, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Игра\n#Удмуртия\n#отопление\n#порыв