Игра. Удмуртия. В ряде зданий в Игре отключили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

Около дворца культуры и спорта «Нефтяник» в Игре произошёл порыв.

В результате с 10:00 до 15:00 тепло не будет поступать в детские сады «Аленушка», «Теремок», «Светлячок», «Колосок» и «Одуванчик», в Игринскую больницу, в здание администрации района, Игринский краеведческий музей, типографию и в храм Иоанна Богослова. Также теплоснабжение отключили по улицам Труда, Колхозной, Советской, Милиционной и в микрорайоне Восточный.