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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии почти в два раза увеличат диапазоны потребления электричества в отопительный период

14:10, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии почти в два раза увеличат диапазоны потребления электричества в отопительный период
14:10, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевские электрические сети\n#тарифы\n#отопление\n#УФАС
Источник фото: unsplash.com (Jon Moore)
88
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Гражданам сделают пересчёт за январь и февраль 2025 года с учётом новых показателей.

Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии, проживающих в негазифицированных домах, увеличат диапазон потребления электрической энергии. Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

В первом диапазоне можно будет потреблять электроэнергию до 7020 кВт/ч в месяц, во втором – до 10 800 кВт/ч в месяц. Ранее первый диапазон в отопительный период действовал до 3900 кВт/ч, второй – до 6000 кВт/ч.

«ФАС России отмечает, что принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления», – говорится в сообщении.

Энергоснабжающие организации сделают перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов.

Напомним, в Удмуртии с 1 января 2025 года изменились значения диапазонов потребления электроэнергии.

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14:10, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевские электрические сети\n#тарифы\n#отопление\n#УФАС