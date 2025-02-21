Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии, проживающих в негазифицированных домах, увеличат диапазон потребления электрической энергии. Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

В первом диапазоне можно будет потреблять электроэнергию до 7020 кВт/ч в месяц, во втором – до 10 800 кВт/ч в месяц. Ранее первый диапазон в отопительный период действовал до 3900 кВт/ч, второй – до 6000 кВт/ч.

«ФАС России отмечает, что принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления», – говорится в сообщении.

Энергоснабжающие организации сделают перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов.

Напомним, в Удмуртии с 1 января 2025 года изменились значения диапазонов потребления электроэнергии.