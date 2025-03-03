Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики решили не увеличивать диапазоны потребления электроэнергии для негазифицированных домов в зимний период. Соответствующий приказ от 28.02.2025 года опубликован на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» ПАО «Т Плюс».

Напомним, с 1 января 2025 года в Удмуртии для таких домов начали действовать три диапазона потребления энергии в месяц: до 3900 кВт/ч; от 3900 кВт/ч до 6000 кВт/ч; свыше 6000 кВт/ч. Затем правительство России выпустило приказ, разрешающий регионам увеличить эти значения до 7020 кВт/ч для первого диапазона и до 10 800 кВт/ч – для второго. Однако в Минстрое Удмуртии решили оставить диапазоны без изменений.

Также в новом приказе к категориям потребителей добавились дачные дома, которых не было в предыдущем приказе. Теперь для таких домов, не подключённых к газовому отоплению, будут действовать такие же диапазоны потребления энергии – 3900 кВт/ч и так далее.