Более 6 млн рублей задолжали жители Малопургинского района Удмуртии за отопление

Малая Пурга. Удмуртия. МУП «Управляющая компания в ЖКХ» Малопургинского района не дополучила на начало 2025 года 11 млн 778 тыс. рублей за оказанные услуги. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.

«54% от этой суммы — задолженность за отопление. Уважаемые жители, призываю вас быть более ответственными и дисциплинированными в оплате ЖКУ», — призвал глава района.

Отметим, что 54% от обозначенной суммы составляют 6 360 120 рублей.