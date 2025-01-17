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Более 6 млн рублей задолжали жители Малопургинского района Удмуртии за отопление

12:20, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 6 млн рублей задолжали жители Малопургинского района Удмуртии за отопление
12:20, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Малопургинский район\n#отопление\n#долги\n#ЖКХ
Источник фото: ИА «Сусанин»
178
0

Всего долг перед УК в ЖКХ района превышает 11 млн рублей.

Малая Пурга. Удмуртия. МУП «Управляющая компания в ЖКХ» Малопургинского района не дополучила на начало 2025 года 11 млн 778 тыс. рублей за оказанные услуги. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Александр Деев.

«54% от этой суммы — задолженность за отопление. Уважаемые жители, призываю вас быть более ответственными и дисциплинированными в оплате ЖКУ», — призвал глава района.

Отметим, что 54% от обозначенной суммы составляют 6 360 120 рублей.

12:20, 17 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
178
0
#Малопургинский район\n#отопление\n#долги\n#ЖКХ