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Котельные в Сарапуле обеспечили углём после прокурорской проверки

10:30, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Котельные в Сарапуле обеспечили углём после прокурорской проверки
10:30, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
3642
0
#Сарапул\n#отопление\n#прокуратура Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
3642
0

Она показала, что «Удмуртская теплоснабжающая компания» своевременно не обеспечила ремонт и наличие резервного топлива.

Сарапул. Удмуртия. По требованию прокурора Сарапула котельные подготовлены к отопительному периоду 2024-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Отмечается, что городской прокуратурой с участием сотрудников Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена проверка исполнения ООО «Удмуртская теплоснабжающая компания» законодательства при подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Установлено, что в котельных, которые обслуживаются указанной организацией, не выполнен ремонт оборудования, арматуры и трубопроводов, отсутствуют материалы и запасные части для устранения последствий аварийных ситуаций, резервное топливо (уголь) в необходимом объёме. Указанные недостатки создают опасность ограничения либо прекращения подачи тепла в отопительный период.

Прокурор внёс руководителю организации представление, по результатам его рассмотрения проведены соответствующие работы, котельные обеспечены нормативным запасом топлива и материалов. По инициативе прокурора директора общества привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок» с назначением наказания в виде предупреждения.

10:30, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
3642
0
#Сарапул\n#отопление\n#прокуратура Удмуртии