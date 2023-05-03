Застройщики в Ижевске заплатят 120 тысяч рублей за вынос грязи за пределы стройплощадок

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске застройщики получили штрафы на сумму 120 тыс. рублей за вынос грязи на улицы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

После жалоб ижевчан на то, что строительная техника выезжает на улицы с грязными колесами, сотрудники Административной инспекции Ижевска за месяц проверили 65 строительных площадок. По итогу вынос грязи зафиксировали на площадках, находящихся улицах: Союзной, Берша, Парковой, Халтурина, Фронтовой, Герцена, 10 лет Октября, Ухтомского, Карла Либкнехта, Московской и других.

По факту нарушений специалисты составили 19 протоколов. Также Административные комиссии рассмотрели 15 представленных материалов.

Застройщикам напомнили, что за вынос грязи со стройплощадки полагается штраф. По правилам благоустройства города им нужно организовать на объектах мойку колес, а также обеспечить чистоту при выезде спецтехники.

Ижевчан, кто заметит, как строительная техника загрязняет улицы города, просят зафиксировать это на фото и видео. Собранные факты нужно отправить в группу «Благоустройство Ижевска» в соцсети «ВКонтакте» с указанием даты и времени.